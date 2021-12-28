В Чили подвели итоги президентских выборов
10:27, 28 Декабрь, 2021
Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной комиссии.
Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, за Борича отдали голоса 55,87% избирателей, за его соперника, Хосе Антонио Каста от Республиканской партии, – 44,13%, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Борич, которому 35 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили.
Второй тур президентских выборов прошел в Чили 19 декабря 2021 года. Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.
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