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В Чили подвели итоги президентских выборов

В Чили подвели итоги президентских выборов

Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной комиссии.

Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, за Борича отдали голоса 55,87% избирателей, за его соперника, Хосе Антонио Каста от Республиканской партии, – 44,13%, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Борич, которому 35 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили.

Второй тур президентских выборов прошел в Чили 19 декабря 2021 года. Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.

 


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