3 игрока «Пюника» покинули команду

Ереванский «Пюник» покинули несколько игроков.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футбольный клуб «Пюник» покинули нападающий Лазарь Йованович, вратарь Севак Асланян и защитник Сурен Арутюнян. Контракты с футболистами были расторгнуты по взаимной договоренности.

Лазарь Йованович пришел в «Пюник» в сентябре 2021 года. 28-летний сербский футболист провел в команде 6 матчей.

Севак Асланян и Сурен Арутюнян - воспитанники «Пюника». В осеннюю часть сезона они выступали за «Академию Пюника». Севак Асланян 3 матча сыграл и за «Пюник», отметив свой дебют в Премьер-лиге в июне 2020 года.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, - на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.