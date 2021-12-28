Роберт Ованнисян отстает от лидера ЧМ всего на одно очко

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают свои выступления на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как сообщает «Арменпресс», по завершении очередного тура чемпионата мира, проходящего в Варшаве, Роберт Ованнисян набрал 6,5 балла, отстав от лидера Магнуса Карлсена всего на одно очко. Сергей Мовсесян, Шант Саркисян, Тигран Петросян имеют по 5 очков, Мануэл Петросян, Габриэл Саркисян - 4,5 очка.

В женском турнире Элина Даниелян набрала 5,5 очка, Сусанны Габоян - 1,5 очка.