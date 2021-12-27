Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", - сказал Байден в ходе общения с губернаторами.

Байден отметил, что США готовы к сопротивлению новому штамму, связав это с вакцинированием. "Того, что было в марте 2020 года, не будет", - заверил Байден.