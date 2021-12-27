Роскосмос и NASA планируют по одному совместному полету в год в 2022-2024 годы

Роскосмос планирует осуществлять совместно с NASA по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в интервью газете The New York Times.

"По меньшей мере одну интегрированную команду в год [планируем формировать]", - приводит издание слова Рогозина о том, сколько полетов планируется осуществлять по будущему соглашению.

Ранее Рогозин сообщил, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина совершит первый полет в космос в 2022 году. Она может стать первой, кто полетит на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов.