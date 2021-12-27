В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО

Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО, если это потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.

"Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч", — пояснил он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что "по причине конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы" от сторон.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение созвать Совет Россия — НАТО 12 января 2022 года. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут в январе.