Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял представителей русской общины Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 декабря принял представителей русской общины Арцаха во главе с главой общины Александром Бордовым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности общины, а также программ, реализуемых в образовательной и культурной сферах.

Глава государства поинтересовался проблемами и потребностями общины, выслушал предложения и мнения по их решению, заверив присутствующих, что власти Республики Арцах всегда будут уделять особое внимание русской общине Арцаха. Президент подчеркнул, что члены русской общины являются полноценными и полноправными гражданами Республики Арцах, которые одинаково участвуют как в священном деле защиты Родины, так и в развитии других сфер жизнедеятельности государства.

Араик Арутюнян подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят усилия Российской Федерации в деле урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и миссию, которую в настоящее время выполняют российские миротворческие силы. При этом президент подчеркнул важность отношений с русским народом, сформированных на общей исторической, культурной, духовной основе и системе ценностей, о чем свидетельствует также придание официального статуса русскому языку на территории республики и реализация ряда других инициатив.