В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма

МВД Турции заявило о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, в поддержке терроризма.

"Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций", - говорится в заявлении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, отмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, и 102 – с другими леворадикальными организациями, которые считаются в Турции террористическими.

Мэр Стамбула, член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу подверг критике заявление министерства.

"Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тысяч. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью - мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой", - написал Имамоглу в Twitter.

По его словам, сначала МВД "называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование". Он добавил, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку со стороны МВД.