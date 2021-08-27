Предстоящие на 28 декабря мероприятия
17:56, Декабрь 27, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:56 Предстоящие на 28 декабря мероприятия
- 17:41 В США умер биолог, которого называли преемником Дарвина
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-12-21
- 17:24 Азиатские индексы - 27-12-21
- 17:17 Иран не приемлет никаких требований, выходящих за рамки ядерной сделки
- 17:13 В отделениях «Айпост» будут действовать пункты выдачи Wildberries
- 17:03 Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
- 16:49 Власти Ирана заявили, что помогут с разрешением кризиса в Йемене
- 16:31 Сплотимся вокруг высочайших интересов Нации и Родины: Католикос Арам I
- 16:22 Главный инфекционист США предупредил об опасности штамма "омикрон"
- 16:08 Роберт Кочарян - сторонник полупрезидентской системы правления
- 16:05 Глава Аппарата президента Украины заявил, что Украина начала производство БПЛА «Байрактар TB2»
- 15:57 Около 6 330 бенефициаров-участников боевых действий получили компенсацию оплаты за обучение
- 15:55 СМИ: в Китае искусственный интеллект взял на себя функции прокурора
- 15:48 Узбекистан создаст единую систему денежных переводов для трудовых мигрантов
- 15:27 Роберт Кочарян признает, что в сфере образования и культуры при его власти что-то было упущено
- 15:24 Премьер-министр Пашинян принял генерального директора компании Wildberries
- 15:04 Блок «Айастан» будет участвовать в следующих выборах мэра Еревана
- 15:02 Талибы заявили, что вузы Афганистана остаются закрытыми из-за нехватки средств
- 14:34 Акоп Аршакян принял владельца и генерального директора компании «Вайлдбериз» Татьяну Бакальчук
- 14:24 В новогодние праздники «Ростелеком» предоставит своим абонентам более высокую скорость интернета и больше каналов
- 14:16 ВОЗ назвала способ победить пандемию коронавируса
- 13:55 Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-президента Греции
- 13:52 В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе
- 13:46 В программах, касающихся армян Арцаха, акцент будет сделан на компоненте развития
13:52, 22.12.2021
Просмотрели 2468 раз Известны имена победителей чемпионата Армении по вольной борьбе
16:49, 24.12.2021
Просмотрели 1942 раз ЕЭК работает над технологической модернизацией промышленности и АПК, внедрением цифровых технологий и реализацией «зеленой» повестки
17:22, 24.12.2021
Просмотрели 1579 раз Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
08:50, 21.12.2021
Просмотрели 1460 раз ОДКБ поддерживает шаги Армении по урегулированию ситуации политическим путем: эксклюзивное интервью Станислава Зася
17:21, 20.12.2021
Просмотрели 1428 раз Армянские археологи нашли погребение двух женщин-воинов