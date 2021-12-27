Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-12-21

ЕРЕВАН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 декабря, курс доллара США вырос на 0.51 драмa и составил 478.48 драм. Курс евро сократился на 0.96 драмa и составил 541.11 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.51 драм. Курс британского фунта вырос на 0.39 драмa и составил 641.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 29.60 драмa и составила 27770.27 драм. Цена серебра сократилась на 1.93 драмa и составила 348.67 драм. Цена платины выросла на 15.92 драмa и составила 14937.37 драм.