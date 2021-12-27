В отделениях «Айпост» будут действовать пункты выдачи Wildberries

ЗАО «Айпост» 27 декабря подписало меморандум о сотрудничестве с крупнейшей российской онлайн-торговой площадкой Wildberries.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Айпост», меморандум подписали генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян и учредитель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Согласно меморандуму, стороны должны сотрудничать в сфере электронной коммерции и почтовой связи. Точки доставки крупнейшей в России сети электронной коммерции Wildberries будут открыты в филиалах «Айпост». В Армении с участием «Айпост» будет реализована большая инвестиционная программа - будет создан совместный логистический центр. Также планируется совместное построение логистической цепочки для экспорта товаров, реализуемых через сеть Wildberries, в другие страны, что также будет способствовать продаже армянских товаров через сеть Wildberries .

Татьяна Бакальчук отметила, что «Айпост» становится стратегическим партнером Wildberries, и от этого сотрудничества следует ожидать положительных сдвигов с обеих сторон.

«Сотрудничество с Wildberries будет очень сильным импульсом для развития электронной коммерции в Армении. Мы работаем в этом направлении уже год и в первом квартале 2022 года у нас уже будет 40 пунктов выдачи Wildberries в отделениях «Айпост». Очень важно, что эта крупнейшая компания будет использовать армянские цифровые продукты в некоторых сферах. Не исключено, что многие армянские бренды смогут воспользоваться возможностями, предоставляемыми сетью Wildberries», - сказал генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян.

Также планируется использование цифровых решений и продуктов дочерней компании «Айпост» iNovation в сети Wildberries.