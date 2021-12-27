Около 6 330 бенефициаров-участников боевых действий получили компенсацию оплаты за обучение

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Трчунян сообщил, скольким студентам, участвовавшим в боевых действиях, была выплачена компенсация за обучение.

Заместитель министра проинформировал, что за первую половину 2020/2021-2021/2022 учебного года государство предоставило соответствующую компенсацию за обучение почти 6 330 бенефициарам-участникам боевых действий, на общую сумму около 1,4 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», замминистра сообщил журналистам, что «она будет непрерывной и во втором семестре 2021/2022 учебного года и в первом семестре 2022/2023 учебного года».

В связи с увеличением равной доступности студентов из разных социальных групп в высшие учебные заведения и ориентацией на финансовое содействие студентам со стороны государства, был внесен ряд изменений, чтобы обеспечить доступность высшего образования, одновременно способствовать повышению качества образования.

Трчунян подчеркнул, что государство обеспечило частичную компенсацию стоимости обучения на 2021/2022 учебный год 5 722 студентам, принадлежащим к разным социальным группам. Из них 2 299 - студенты с высоким показателем семейной незащищенности, 763 - жители приграничных населенных пунктов, получающие социальную помощь, 2 209 - участники боевых действий, 52 - студенты со степенью бакалавра и продолжающие образование с двумя и более детьми, 399 - участники Апрельской войны. На компенсацию оплаты обучения выделено около 1,5 млрд драмов.

Он также сообщил, что в законопроект РА «О высшем образовании и науке» внесены изменения, которые в установленном порядке входят в обращении.