СМИ: в Китае искусственный интеллект взял на себя функции прокурора

Искусственный интеллект (ИИ) в одной из районных народных прокуратур в Шанхае впервые стал составителем текста обвинительного заключения, которое будет предъявлено преступнику в суде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает в понедельник газета South China Morning Post, ИИ получил прокурорские навыки после изучения более 17 тыс. дел, рассмотренных в судах Шанхая с 2015 по 2020 год. Обвинения "цифровой прокурор" выносит с точностью в 97%, основываясь на одной тысяче "характерных черт", которые он выявляет в судебных документах по конкретным уголовным делам.

По данным газеты, "цифровой прокурор" на первых порах способен выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в Шанхае преступлениям, таким как мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, создание препятствий представителям властей в выполнении служебных обязанностей, воровство, мошенничество. Ученые уверены, что в будущем ИИ сможет выносить обвинения и по более резонансным преступлениям.