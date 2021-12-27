Премьер-министр Пашинян принял генерального директора компании Wildberries

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня основателя и генерального директора российской онлайн-платформы Wildberries Татьяну Бакальчук.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя деятельность Wildberries в нашей стране, премьер-министр отметил, что правительство Армении считает приоритетом привлечение инвестиций в экономику, продолжительное совершенствование инвестиционной среды и готово поддержать программы развития ведущих компаний в Армении.

Татьяна Бакальчук подчеркнула эффективность сотрудничества, о чем свидетельствует рост как продаж армянских товаров, так и объемов электронной торговли из Армении через Wildberries. В этом контексте она подчеркнула важность сотрудничества с “Айпост” и сообщила, что в следующем году компания Wildberries планирует сделать масштабные инвестиции в Армении, построить новый логистический региональный центр.

Собеседники обсудили перспективы углубления сотрудничества и развития электронной торговли. Состоялся обмен мнениями о строительстве нового логистического центра, повышении уровня доступа к товарам и услугам и возможностях расширения рынков для экспорта местной продукции.

Премьер-министр еще раз приветствовал планы развития компании Wildberries и подтвердил готовность правительства в рамках своего инструментария поддержать реализацию новых инвестиционных проектов.