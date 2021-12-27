Талибы заявили, что вузы Афганистана остаются закрытыми из-за нехватки средств

Высшие учебные заведения Афганистана остаются закрытыми из-за экономического кризиса. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает индийская газета Hindustan Times.

"Для открытия вузов потребуется больше времени. До начала обучения предстоит решить вопросы с финансированием университетов, открытием специальных аудиторий для девушек и с приемом на работу преподавателей для них", - цитирует издание заявление Абдула Баки Хаккани, назначенного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра высшего образования "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) во временном кабмине.

12 сентября Хаккани обещал, что университеты возобновят работу в Афганистане "в течение недели". При этом он признал, что образовательный сектор - один из наиболее пострадавших сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за смены власти в Афганистане.

По словам министра, образовательный процесс в Афганистане будет строиться по гендерному признаку: студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток - преподаватели-женщины. Студенты и студентки будут обучаться раздельно.

В конце прошлой недели талибы сообщили о создании нового полицейского подразделения из 170 человек для защиты учебных заведений от нападений противников женского образования. "Создание специального подразделения для защиты учебных заведений является необходимостью", - признал заместитель министра высшего образования Лутфуллах Хайрхав.