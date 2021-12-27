ВОЗ назвала способ победить пандемию коронавируса

Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы к середине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и победить коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Помимо этого, правительства должны продолжать принимать специальные меры в сфере здравоохранения по изучению штаммов вируса.

Граждан он призвал надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

В ВОЗ также считают необходимым создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи.

По информации организации, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.

Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. В российском Минздраве отметили, число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона пациентов, полностью привились 73,1 миллиона.