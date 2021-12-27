В программах, касающихся армян Арцаха, акцент будет сделан на компоненте развития

Министерство труда и социальных вопросов РА рассматривает возможность в программах, касающихся армян Арцаха, делать упор на компонент развития. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян. Ведется работа по оценке потребностей, и соответственно этому будут предложены конкретные программы развития.

«Уже сегодня ведется работа по решению проблем занятости армян Арцаха. В дополнение к двум программам занятости, реализуемым государством, бизнес-сектор также выступает со своими инициативами. Если есть необходимость в развитии навыков для трудоустройства арцахцев, то мы готовы помочь и в этом вопросе», - сказал министр, добавив, что недавно он встречался с представителями штаба правительства Арцаха и представителями неправительственных организаций в Армения. Планируется вакансии как в частной, так и в общественной сфере сделать более доступными для жителей Арцаха, проживающих в Армении.

Кроме того, министерство объявило, что берет на себя роль моста для направления в Арцах социальных дел. В этом контексте в Арцахе прошла неделя социального бизнеса. Уже есть инициативы по созданию теплиц и других подобных программ. Нарек Мкртчян отметил, что они ждут ответа правительства Арцаха, какой орган будет координировать целевые программы социального бизнеса.