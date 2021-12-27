Показатель экономической активности за 11 месяцев вырос на 5,2%

Индекс экономической активности в Армении в январе-ноябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 5,2%.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», свидетельствуют данные Статистического комитета РА.

Объем промышленного производства в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 2,7%, объем строительства - на 6,9%.

В январе-ноябре товарооборот увеличился на 7,9%, объем оказанных услуг (без учета торговли) - на 7,3%.

В январе-ноябре 2021 года индекс потребительских цен увеличился на 7,1%, индекс цен на промышленную продукцию - на 9,9%, объем производства электроэнергии снизился на 2%.

В январе-ноябре текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился на 19,4%, а импорт - на 15,1%.

Средний курс драма к доллару США в январе-ноябре 2021 года составил 505,46.