В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в понедельник в южной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился на расстоянии 59 км к северу от города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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