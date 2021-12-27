В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в понедельник в южной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился на расстоянии 59 км к северу от города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.