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Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах

Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах

Правительство Израиля утвердило план по удвоению числа своих поселенцев на Голанских высотах, как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в канцелярии премьера Нафтали Беннета по итогам заседания кабинета министров в поселении Мево Хама. Израильские власти хотят инвестировать около 1 млрд шекелей (чуть менее €280 млн) в новое жилье и рабочие места, а также в развитие инфраструктуры на этой территории.

"Само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю", - подчеркнул Беннет перед заседанием. Он особо отметил признание занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над этой территорией, а также тот "важный факт", что администрация Джо Байдена не изменила этот подход.

В марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голанских высот, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".

На сегодняшний день на Голанских высотах проживают около 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, исповедующих ислам, и около 25 тысяч израильских поселенцев.

 


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