Разыскиваемое лицо было обнаружено на пограничном пропускном пункте

25 декабря в Баграташенское отделение полиции приводу был подвергнут 33-летний Гарик Т.

Как сообщили «Арменпресс» в Полиции Армении, Гарик Т. с 8 апреля 2020 года разыскивался Канакер-Зейтунским отделением Полиции РА по обвинению по статье 179 УК РА (присвоение или растрата).

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Об обнаружении был проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.