Экс-глава гражданской авиации Армении представил подробности истории открытия воздушной границы между Арменией и Турцией

Бывший начальник Главного управления гражданской авиации РА Шаген Петросян (1993-1996) положительно оценивает информацию об открытии рейса Ереван-Стамбул-Ереван. В беседе с «Арменпресс» он подробно рассказал о событиях 1990-х годов, об истории установления воздушного сообщения между Арменией и Турцией, отмечая, что тогда открыть воздушную границу с Арменией Турцию вынудил Европейский комитет гражданской авиации.

Шаген Петросян рассказал, что в 1993 году, когда его направили в гражданскую авиацию, он спросил у авиационных специалистов, почему была закрыта армяно-турецкая воздушная граница. Ему объяснили, что, когда Армения стала независимой, надо было установить и воздушные границы. Армянская сторона обратилась в Европейский комитет гражданской авиации (ICAC). В то время президент Левон Тер-Петросян и его главный советник Жирайр Липарян уже вели переговоры с руководством Турции.

«Я проинформировал власти обо всем этом, что этот вопрос нужно как-то решать, потому что, помимо сухопутной блокады, мы находились и в воздушной блокаде, и Турция не имела на это права. Турция оправдывалась, говоря: «Наша существующая граница - это граница Советского Союза, а Советского Союза больше не существует». И мы должны были признать, что это граница и Республики Армения. Европейский ICAC нам очень помог. Мы боролись за это больше года, и наконец, ICAC заставил Турцию открыть воздушную границу с Арменией. Поскольку у нас не было дипломатических отношений, процесс был очень сложным. И вдруг однажды мой турецкий коллега, начальник их авиации, позвонил мне и сказал: «Эффенди Петросян, вы можете приехать? Мы уже подготовили документы для открытия воздушной границы». Я спросил: «Может вы приедете?». Он ответил отрицательно, так как у них уже все было готово.

Таким образом, небольшая делегация из Еревана на небольшом самолете Як-40 вылетела в Анкару, где 20 апреля 1995 года было подписано межведомственное соглашение об открытии армяно-турецкой воздушной границы.

«В то время у нас было два воздушных коридора, один назывался «Н 50», а другой - «Н 51». Один из них пересекал гору Арарат, другой - Карс. Это было большим преимуществом для Армении, потому что транзитные самолеты уже начали использовать эту трассу, пролетающую над Арменией из Европы на Дальний Восток. Благодаря этому Армения от аэронавигации получала годовой доход в размере 1 млн долларов», - пояснил бывший глава гражданской авиации Армении.

Так, в мае 1995 года был открыт регулярный рейс Ереван-Стамбул, с очередностью - два раза в неделю, совершала полеты компания «Армянские авиалинии». Был и план - открыть рейс Гюмри-Карс, но этот план не был реализован.

По словам Шагена Петросяна, в 2000-х годах до 2016 года рейсы Стамбул-Ереван и в обратном направлении выполнялись и турецкой авиакомпанией «Pegasus Airlines», но в 2016 году, когда региональная ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь обострилась, эти рейсы были прекращены.

Экс-глава гражданской авиации положительно оценивает информацию о возобновлении авиасообщения Армения-Турция.

«В целом у нас должны быть нормальные отношения с нашими соседями. Поэтому я оцениваю это положительно», - сказал Шаген Петросян.

16 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на открытие рейсов Стамбул-Ереван-Стамбул. 23 декабря стало известно, что согласно заявлению министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмайлоглу, турецкая бюджетная авиакомпания «Pegasus» будет выполнять полеты в Ереван. Турецкий министр напомнил, что в последние 2,5 года между Арменией и Турцией не существовало прямого авиасообщения, и теперь в этой сфере ожидается значительный прогресс. Как сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры РА Сона Арутюнян, авиакомпания «Flyone Armenia» также подала заявку на совершение авиарейсов по маршруту Ереван-Стамбул.

Арам Саргсян