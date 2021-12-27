COVID-19: в Армении проведено 1 626 738 вакцинаций

По состоянию на 26 декабря в Армении проведено 1 626 738 вакцинаций от COVID-19. Как передает «Арменпресс», Минздрав РА сообщает, что первый компонент получили 934 028 граждан, второй - 692 082.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» ( 2-ой компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм», «Модерна». Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи и в передвижных пунктах. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Вакцинация проводится бесплатно.