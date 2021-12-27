Новый армяно-турецкий процесс может преуспеть только в одном случае: подкаст- интервью с Рубеном Сафрастяном

Каковы перспективы нового процесса нормализации армяно-турецких отношений после провала известной «футбольной дипломатии»? Насколько искренни стремления Турции к примирению с Арменией? Какие риски и выгоды может получить Армения, вступая в этот процесс? В павильоне «Арменпресс Подкаст» мы об этом говорили с академиком Национальной академии наук Армении, тюркологом Рубеном Сафрастяном.

По словам тюрколога, за последние 30 лет это уже четвертая попытка нормализации армяно-турецких отношений. Две из них, процессы «дипломатии второго пути» (TARC) и «футбольной дипломатии», были инициированы США. И этот новый раунд переговоров, по мнению тюрколога, с одной стороны продвигается США и с другой Россией.

Академик на новый раунд переговоров не возлагает больших надежд, он почти уверен, что его постигнет судьба предыдущих, но, с другой стороны, считает, что Армения с определенными тактическими, политическими и дипломатическими целями должна участвовать в этих переговорах.

По словам Рубена Сафрастяна, новый армяно-турецкий процесс может быть успешным только в одном случае, если Турция под давлением США, России и Франции признает Геноцид армян.

«Впервые перед началом процесса армяно-турецкого сближения три главные державы - Россия, США и Франция - которые заинтересованы в нашем регионе, все три признали Геноцид армян. В предыдущих случаях этого не было. Соединенные Штаты также недавно признали его. И мы должны это использовать. Мы в самом начале переговорного процесса должны поставить следующий вопрос, что для нас является самой большой уступкой, когда мы соглашаемся вести переговоры с государством-правопреемником Османской империи, совершившей Геноцид армян в? И, учитывая позицию США, России и Франции в отношении Геноцида армян, мы должны с самого начала оказать давление на Турцию, чтобы она признала Геноцид армян, чтобы этот процесс смог продвинуться вперед. Я думаю, что это открывает для нас очень интересное новое поле, мы должны попытаться использовать эту возможность», - предложил Рубен Сафрастян.

Рубен Сафрастян уверен, что Турция не изменила свою позицию по отношению к Армении и в ходе предстоящих переговоров вновь выдвинет свои известные три предусловия, что Армения должна подтвердить свою приверженность Карсскому договору 1921 года, и признать нынешние границы Армении и Турции, отказаться от политики международного признания Геноцида армян и от Арцаха. Теперь к этим трем требованиям прибавился и четвертый - вопрос о так называемом «зангезурском коридоре», о котором президент Турции Эрдоган публично высказывался уже несколько раз.

По словам тюрколога, важно то, что армянская сторона в указанных принципиальных вопросах должна быть непоколебимой и не отказываться от своих подходов.

«Нормальные отношения с Турцией отвечают общим интересам как Армении, так и региона. Но здесь вопрос в цене, какую цену мы должны за это заплатить? За это Турция требует от нас очень высокой цены. Это четыре условия, четыре принуждения, которые она налагает на нас. Цена завышена, для нас это неприемлемо. Вы знаете, почему это недопустимо? Потому что проблема геноцида, проблема Карсского договора и проблема Арцаха являются частью нашей современной идентичности. Мы армяне, и потому эти проблемы важны для нас. Если мы пойдем на принципиальные уступки в этих вопросах, это будет означать, что мы откажемся от части нашей идентичности. Поэтому мы должны быть стойкими в этих фундаментальных вопросах, мы не должны идти ни на какие уступки. А по другим вопросам мы можем идти на компромиссы», - считает Рубен Сафрастян.

Беседу вел корреспондент «Арменпресс» Арам Саркисян