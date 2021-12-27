“Новая книга”: 41/21: Грач Зардарян, Уильям Сароян, Еразик Григорян, Джо Джирард

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Грач Зардарян: Осиротевшие люди

Вышел в свет очередной том из серии “Спюрк”: Грача Зардаряна “Осиротевшие люди”. Творческие годы жизни Зардаряна совпали с чрезвычайно сложными и противоречивыми для диаспоры годами, когда перед армянством, находившимся в поисках своей идентичности, стояли и негативные и позитивные угрозы.

Повесть “Осиротевшие люди”, по определению самого автора, “родился неожиданно”. В нем вопрос о свободе человека, который беспокоит писателя, но при каких условиях? Когда чувство отчуждения затаилось в каждом из них, вторглось и в атмосферу общины. Книга выпущена издательством “Эдит Принт”.

Переводная литература

Уильям Сароян: Рок Ваграм

В повести “Рок Ваграм” (1951) мы находим другого, знакомого и неизвестного Сарояна. В истории об американском мальчике с армянскими корнями, поднявшемся от бармена до уровня голливудской звезды, сарояновские мотивы поиска идентичности, двойственое сознание армян диаспоры, семейные узы. Сломанная личная жизнь сочетаются с горечью мудрости, хотя неимоверное чувство юмора, замечательное безумие и человечность настоящего христианина не покидают автора. “Рок Ваграм” - уникальное произведение по содержанию и структуре, что и присуще Сарояну.

Перевод с английского: Завена Бояджяна; Книгу издал “Антарес”.

Детская литература

Еразик Григорян: Ведьма плюс ворона

О старухе-ведьме и ее друге-вороне весь мир отзывается плохо. О самих себе даже они не могут сказать ничего хорошего. Но когда вы будете читать эту книгу, вы будете смеяться над ними, иногда вам будет их и жалко, и в конце концов вы их полюбите. И давайте признаемся, давно пора узнать, чем же они занимаются, кроме как колдовством и карканьем. Книга вышла в свет в издательстве “Зангак”.

Документальная литература

Джо Джирард: Как продать что угодно кому угодно

Автор книги “Как продать что угодно кому угодно” - легендарный продавец автомобилей Джо Джирард, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса за продажу 13 001 автомобилей «Шевроле». Выросший в бедной сицилийской семье, Джо Джирард в этой книге, ставшей мировым бестселлером, рассказывает историю своей карьеры продавца, раскрывая секреты своего успеха, которые наверняка понадобятся любому продавцу в любой области. Как выразился автор: “Если бы я смог, вы тоже сможете”. Книга “Как продать что угодно кому угодно” считается одной из лучших бизнес книг в мире. Армянский перевод издан издательством “DaVinci Publishing”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.