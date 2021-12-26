В «Доме солдата» выступил хор Сретенского монастыря
В реабилитационном центре «Дом солдата» состоялся благотворительный концерт солистов хора Сретенского монастыря.
Об этом, как передает Арменпресс, сообщил реабилитационный центр "Дом солдата" на своей странице в Facebook.
Хор в Сретенском монастыре существует с момента основания монастыря — в 1397 году. В советские годы хор молчал 70 лет и возобновил свою деятельность только в 1994 году.
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