Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха. президент Арутюнян

Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха. президент Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сделал заявление на своей странице в Facebook, отметив, что только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха.

 Арменпресс  представляет заявление полностью. 

«Дорогие соотечественники!

Касаясь последних заявлений премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна об азербайджано-карабахском конфликте и вызванной ими озабоченности, особенно среди армянства Арцаха, хотел бы выделить некоторые основные позиции, которые я отмечал в своих обращениях и заявлениях.

  1. Полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам, исключительным правообладателем этого вопроса являются армяне Арцаха. Таким образом, только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха.
  2. Международное признание независимости Республики Арцах - наш главный ориентир, и ни одно правительство не может позволить себе отклониться от этой линии. Поэтому народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана.
  3. Не только с точки зрения статуса, но и демографии, возврата к прошлому быть не может. О каком совместном проживании идет речь, если Азербайджан продолжает подпитывать свою общественность ненавистью к армянам, и готовит его не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха? Конечно, мы за мирное урегулирование конфликта и готовы приложить усилия в этом направлении, но жизненно важные права, интересы и требования нашего народа не подлежат обсуждению.
  4. Территориальная целостность Республики Арцах должна быть восстановлена по меньшей мере на тех территориях, в рамках которых в 1991 г. была провозглашена Республика Арцах. Следовательно, наши оккупированные территории должны быть деоккупированы, и их жители должны иметь возможность вернуться в свои родные очаги.
  5. Что касается безопасности Арцаха, то мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, а российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности.
  6. Не касаясь деталей переговорного процесса в прошлом, следует просто констатировать, что сейчас гораздо более ответственный и решающий момент. Поэтому у нас нет права на ошибку, иначе эта ошибка может стать судьбоносной для Арцаха и Матери-Армении.
  7. Если какой-либо армянин хочет поддержать Арцах, он должен учитывать волю и цели армян Арцаха или же просто не мешать.
  8. Все власти временны, но наши цели и позиции должны отстаиваться твердо и неукоснительно. Крайне важно единство вокруг наших национальных ценностей и целей, и, как я уже отметил, ориентиром каждого армянина и властей в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть воля и цели армян Арцаха.

Арцах был армянским на протяжении тысячелетий и останется армянским. У армян Арцаха достаточно воли и стратегического терпения для продолжения этой борьбы. Вне зависимости от чьей-либо воли и мнения, я уверен, что армяне Арцаха продолжат свою справедливую борьбу за международное признание независимости Арцаха и защиту Родины».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]