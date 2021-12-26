НС Республики Арцах обсудит заявление об опасности, угрожающей суверенитету и субъектности Арцаха

Постоянная комиссия по внешним связям Национального собрания Арцаха созвала внеочередное заседание. Вел заседание заместитель председателя комиссии Марсел Петросян.

Как сообщили Арменпресс из Национального собрания Республики Арцах, на повестке заседания стоит вопрос обсуждения содержания текста заявления Национального собрания "Об опасности и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах".

Согласно источнику, после обсуждения взглядов и позиций, выраженных фракциями, текст заявления был поставлен на голосование и комиссия 3 голосами "за"дала положительное заключение. Он будет вынесен на обсуждение внеочередного заседания НС, которое состоится в 11:00 часов 27 декабря.