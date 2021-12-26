Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с успешным запуском в космос телескопа "Джеймс Уэбб" все причастные команды, в особенности французов и европейцев, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден поздравил создателей успешно запущенного в космос телескопа "Джеймс Уэбб".

НАСА 25 декабря заявило, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в субботу с новейшим космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Это наиболее мощный инфракрасный космический телескоп, который должен сменить прославленный телескоп "Хаббл". Космическая обсерватория стоимостью около 10 миллиардов долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.