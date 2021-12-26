COVID-19: в Армении подтверждено 102 новых случая. 1 гражданин умер

По состоянию на 11:00 часов 26 декабря в Армении был подтвержден 344 481 случай заболевания коронавирусом, из которых 330 593 случаев излечения, а 7943 случаев закончились смертельным исходом.

4447 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За прошедшие сутки проведено 5650 тестирований, по результатам которых подтверждено 102 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 282 гражданина, зарегистрирован 1 случай смерти.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 535 тысяч 650.