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В своем рождественском послании Папа Римский упомянул военнопленных

В своем рождественском послании Папа Римский упомянул военнопленных

В связи с Рождеством 25 декабря Папа Римский в своем ежегодном послании «Городу и миру» упомянул о проблеме военнопленных.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Святом Престоле, своим посланием Папа Римский пригласил человечество к диалогу, единству и миру.

В своей речи он коснулся существующих в мире конфликтов, опасностей отказа от диалога, необходимости оказания гуманитарной помощи вынужденно покинувшим свои дома.

Его Святейшество Франциск, в частности, отметил: "Сын Вифлеема, позволь, чтобы многие военнопленные последних конфликтов-гражданские лица и военные, а также заключенные по политическим мотивам скоро вернулись домой".


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