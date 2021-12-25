Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю его 50-летия

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю его 50-летнего юбилея. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Ваше превосходительство, дорогой Джастин,

Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем.

Хочу с удовлетворением отметить, что армяно-канадские двусторонние отношения характеризуются взаимным доверием и уважением, что полностью соответствует интересам наших стран.

Надеюсь, что совместная работа по всестороннему развитию сотрудничества между Арменией и Канадой будет продолжена на благо наших двух народов.

Примите, многоуважаемый господин премьер-министр, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении.

С уважением, Никол Пашинян”.