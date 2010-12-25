Анонс мероприятий на 27 декабря
18:02, Декабрь 25, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 11:07 COVID-19: в Армении подтверждено 102 новых случая. 1 гражданин умер
- 25.12-20:47 В своем рождественском послании Папа Римский упомянул военнопленных
- 25.12-18:44 Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю его 50-летия
- 25.12-18:23 Состоялось очередное заседание Консультативного собрания с участием премьера и глав внепарламентских политических сил
- 25.12-18:02 Анонс мероприятий на 27 декабря
- 25.12-17:57 Анонс мероприятий на 26 декабря
- 25.12-17:24 Ровно 30 лет назад в этот день США признали независимость Армении
- 25.12-16:32 В Армении наблюдается высокая активность ОРЗ
- 25.12-16:03 Житель Чартара был застрелен азербайджанскими военнослужащими. Прокуратура Арцаха представила доказательства
- 25.12-15:31 В Стамбуле арестованы иностранные террористы
- 25.12-15:19 Украина выразила готовность конструктивно развивать двусторонние отношения с Арменией
- 25.12-15:13 Деятели культуры РА на встрече с представителями Азербайджана в Москве подняли вопрос о возвращении пленных
- 25.12-14:03 Температура воздуха в Армении в ближайшие дни существенно не изменится
- 25.12-13:42 За сутки в Грузии от коронавируса умерли76 человек
- 25.12-12:51 Новоизбранный мэр Еревана не вступит в партию «Гражданский договор»
- 25.12-12:34 Грачья Саркисян обещает продолжить реформы в транспортной сфере Еревана
- 25.12-11:51 Пашинян поблагодарил членов Совета старейшин Еревана за политическую принципиальность
- 25.12-11:35 Более 90% медицинских работников Армении вакцинированы
- 25.12-11:33 Мэр Еревана считает важным эффективное сотрудничество с политическими и исполнительными институтами
- 25.12-11:22 Армения придает важность партнерским отношениям с Канадой. Армен Саркисян поздравил Джастина Трюдо
- 25.12-11:18 Грачья Саркисян принес присягу и вступил в должность мэра Еревана
- 25.12-11:09 Covid-19: в Армении подтверждено 118 новых случаев, 3 человека умерли
- 25.12-10:55 Европейские индексы - 24-12-21
- 25.12-10:54 Американские индексы не изменились - 24-12-21
- 25.12-10:53 Цены на цветные металлы - 24-12-21
13:52, 22.12.2021
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16:49, 24.12.2021
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08:50, 21.12.2021
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