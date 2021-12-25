В Армении наблюдается высокая активность ОРЗ

В 2021 году в Армении будет наблюдаться высокая активность острых респираторных инфекций.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами заявила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

Однако в 2020 году в Армении произошло резкое снижение всех инфекционных заболеваний, включая ОРЗ.

«Но в этом году ситуация довольно сложная. Это означает, что мы должны активнее работать с населением, чтобы граждане делали прививки от гриппа», - сказала Абовян.

Специалист отметила, что следит за числом ежедневных пропусков занятий в школьных и дошкольных организациях.

«По состоянию на вчерашний день, пропуски занятий в основном связаны с острыми респираторными инфекциями. Случаев коронавируса в школах нет».

По словам Абовян, детские больницы перегружены больными детьми. Также известны случаи, когда у пациента диагностируют и коронавирус, и грипп.

В сезоне 2020-2021гг. в Армении зарегистрировано 76 случаев гриппа. В этом году активен грипп типа A.