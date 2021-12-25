Житель Чартара был застрелен азербайджанскими военнослужащими. Прокуратура Арцаха представила доказательства

Генеральная прокуратура Республики Арцах опровергла ложную версию азербайджанской стороны относительно убийства жителя села Чартар Мартунинского района Арцаха Сейрана Саркисяна,подчеркнув, что мирный житель Арцаха был застрелен дальнобойным выстрелом азербайджанскими вооруженными силами.

Как передает Арменпресс, Генпрокуратура Арцаха в официальном заявлении представила доказательства, опровергающие ложную версию азербайджанской стороны.

«В связи с произошедшим азербайджанская сторона представила ложную версию о том, что Сейран Саркисян, гражданин Республики Арцах, напал на азербайджанскую позицию, в ходе которой он якобы был нейтрализован —в нескольких метрах от позиции. Результаты других следственных и судебных действий по возбужденному уголовному делу подтверждают гипотезу о том, что Сейран Саркисян был убит дальним выстрелом, после чего азербайджанские военные переместили его тело из нейтральной зоны на свою боевую позицию.Об этом свидетельствуют и показанияустройств видеонаблюдения возле места происшествия», - сказали в прокуратуре, подчеркнув, что азербайджанские военные позиции, расположенные вблизи мирных населенных пунктов Арцаха, представляют непосредственную и реальную угрозу жизни и другим жизненно важным правам гражданского населения общины.

65-летний житель села Чартар Мартунинского района был предумышленно убит азербайджанскими военнослужащими 3 декабря 2021 года на административной территории этой же общины.