Деятели культуры РА на встрече с представителями Азербайджана в Москве подняли вопрос о возвращении пленных

Группа деятелей сферы культуры и образования Армении встретилась с представителями сферы культуры и образования Азербайджана в Москве 23-24 декабря при посредничестве спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. В деле укрепления взаимного доверия армянская делегация прежде всего использовала вопрос о возвращении пленных.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор и художественный руководитель Ереванского государственного театра кукол имени Ованеса Туманяна, Рубен Бабаян, который был одним из участников встречи, сказал, что во встрече в Москве участвовали также ректор Ереванского государственного медицинского университета. Армен Мурадян, директор Русского драматического театра им. Станиславского Марианна Мхитарян, президент Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян.

С азербайджанской стороны во встрече приняли участие ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Бакинского университета языков Кямал Абдуллаев, кинорежиссер Аяз Салаев, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

«Швыдкой инициировал такие встречи в 2004, 2006 и 2008 годах. Эта встреча прошла без повестки дня. Швыдкой изначально сказал, что никакого политического вопроса обсуждаться не будет. Каждый из нас представлял самого себя, разговор проходил только в человеческой, гуманистической сфере. Мы сказали, что необходимы определенные шаги для укрепления доверия, и первый шаг - это возвращение пленников. Не может быть доверия, не может быть мирного процесса, если не будет решена самая важная человеческая проблема. Необходимо сделать все, чтобы не препятствовать этому процессу. Надеюсь, что будут предприняты определенные шаги», - сказал Рубен Бабаян, добавив, что представители Азербайджана также высказали свои опасения, которые в основном касались заминированных территорий.

Бабаян еще раз подчеркнул, что их основная цель в этой встрече была - еще раз поднять вопрос о заключенных. Он считает, что этот вопрос нужно решать на всех платформах.

«На деле, когда вы поднимаете вопрос с гуманитарной точки зрения, то противостоятьэтому невозможно», - заверил он.

По словам Рубена Бабаяна, от результатов зависит непрерывность подобных встреч.

«Все члены нашей группы прекрасно понимали, что по возвращении в Армению они окажутся под ударом. Так и случилось, но вопрос возвращения пленных важнее, и все можно вытерпеть, только если пленных отпустят», - заключил Бабаян.