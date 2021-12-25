Госминистр Арцаха посетил Генеральное консульство РА в Лос-Анджелесе

25 октября генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян встретился с государственным министром Республики Арцах Артаком Бегларяном, его старшим советником Давидом Акопяном, архиепископом Паргевом Мартиросяном.

На встрече также присутствовали Завен Ханджян - исполнительный директор (AMAA)/ генеральный ответственный чиновник (CEO), Арут Нерсесян - представитель AMAA в Армении, Виктор Карапетян -представитель AMAA в Арцахе, президент Армянской евангелической общины Сирии и секретарь Всемирного армянского евангелического совета (AEWC)преподобный доктор Арутюн Селимян.

Собеседники обсудили последствия 44-дневной войны в Арцахе, текущую ситуацию в Республике Арцах, а также вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи народу Арцаха, пострадавшему от войны.

В повестку дня также входило обсуждение программ правительства Арцаха, направленных на обеспечение вынужденных переселенцев жильем непосредственно в результате войны. Посол Байбурдян подчеркнул необходимость усиления совместной роли Диаспоры в поддержке программ экономического и человеческого развития Арцаха.