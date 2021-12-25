Новоизбранный мэр Еревана не вступит в партию «Гражданский договор»

Новоизбранный мэр Еревана Грачья Саркисян не собирается вступать в партию «Гражданский договор».

«У нас не было таких дискуссий. Я беспартийный, я принял на себя обязанности мэра, чтобы управлять программами, которые я начал, но в то же время, чтобы устранить разрыв, который существовал между исполнительными, законодательными органами и Советом старейшин», - как передает Арменпресс, сказал Грачья Саркисянжурналистамна брифинге.

Саркисян сообщил, что выдвинет на должность первого заместителя мэра секретаря фракции «Мой шаг» Левона Ованесяна. Он отметил также, что в мэрии и административных районах Еревана ожидаются кадровые изменения.