Covid-19: в Армении подтверждено 118 новых случаев, 3 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов 25 декабря в Армении в целом было подтверждено 344 379 случаев заболевания коронавирусом, из них 330 311 человек выздоровели, 7942 человека умерли.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 4628 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За прошедшие сутки проведено 7084 тестирования, по результатам которых подтверждено 118 новых случаев заболевания коронавирусом, 328 граждан выздоровели, зарегистрировано 3 смерти.

Общее количество тестов достигло 2 млн 530 тысяч.