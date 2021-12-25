Европейские индексы - 24-12-21
МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 15756.31 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 7086.58 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7372.10 пункта, а российский RTSI снизился на 0.23% и составил 1584.15 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 11:18 Грачья Саркисян принес присягу и вступил в должность мэра Еревана
- 11:09 Covid-19: в Армении подтверждено 118 новых случаев, 3 человека умерли
- 10:55 Европейские индексы - 24-12-21
- 10:54 Американские индексы не изменились - 24-12-21
- 10:53 Цены на цветные металлы - 24-12-21
- 10:52 Цены на драгоценные металлы не изменились - 24-12-21
- 10:51 Цены на нефть - 24-12-21
- 24.12-22:05 Пашинян рассказал о катастрофе в переговорном процессе в 2016 году
- 24.12-22:03 Ни один случай коррупции не остается без внимания: премьер
- 24.12-21:45 На данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов: Пашинян
- 24.12-21:35 Армения ожидает от армяно-турецких переговоров нормализации отношений, но проблема сложная и деликатная: премьер
- 24.12-21:22 Премьер-министр в целом положительно оценивает итоги первого заседания платформы «3+2»
- 24.12-21:03 Пашинян коснулся вопроса о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя при ОБСЕ
- 24.12-21:00 Мы заинтересованы в подписании мирного соглашения: Пашинян
- 24.12-20:49 Если армянские грузы не пройдут через Азербайджан, азербайджанские грузы не пройдут через Армению: премьер-министр
- 24.12-20:44 На полях саммита глав стран СНГ будут контакты с президентом Азербайджана: Пашинян
- 24.12-20:28 Мы продемонстрировали полную приверженность международным нормам: Пашинян о возвращенных азербайджанцах
- 24.12-20:25 После встречи в Брюсселе Пашинян увидел возможности решения открытия автодорожной коммуникации
- 24.12-20:19 Пашинян представил подробности частной беседы с Алиевым
- 24.12-18:54 Давид Тоноян останется под стражей: суд отклонил ходатайство адвоката
- 24.12-18:51 Премьер-министр присутствовал на панихиде по Римме Демирчян
- 24.12-18:45 Президент Армении присутствовал на панихиде по Римме Демирчян
- 24.12-18:43 Sinopharm в Армении имеет в 3-4 раза больше спроса, чем другие вакцины
- 24.12-18:32 Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку
- 24.12-17:53 В Ашоцке температура воздуха снизится до - 34 градусов
14:47, 18.12.2021
Просмотрели 1284 раз АРМЕНПРЕСС продолжит свой твердый курс с такой же ответственностью и беспристрастностью. Сасун Хачатрян
13:52, 22.12.2021
Просмотрели 1239 раз Известны имена победителей чемпионата Армении по вольной борьбе
08:50, 21.12.2021
Просмотрели 1232 раз ОДКБ поддерживает шаги Армении по урегулированию ситуации политическим путем: эксклюзивное интервью Станислава Зася
12:40, 22.12.2021
Просмотрели 1193 раз Армянский генофонд имеет более чем 6 000-летнюю непрерывную генетическую историю: научные доказательства
16:49, 24.12.2021
Просмотрели 1159 раз ЕЭК работает над технологической модернизацией промышленности и АПК, внедрением цифровых технологий и реализацией «зеленой» повестки