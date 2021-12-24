Пашинян рассказал о катастрофе в переговорном процессе в 2016 году

Параметры урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2016 году были перенесены в Совет Безопасности ООН. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о том, предпринимает ли Армения шаги для того, чтобы вопрос территориальной целостности Нагорно-Карабахской автономной области стал частью переговоров, и если когда-либо переговоры начнутся, поднимет ли Армения вопрос деоккупации Шуши и Гадрута

«В течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком. Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект. В принципах переговоров указано, что азербайджанцы также проживали в Нагорно-Карабахской автономной области, и защита их прав была предметом переговоров», - сказал Пашинян.

По его словам, содержание переговоров, которые касались референдума об окончательном статусе Нагорного Карабаха, касалось всего населения Нагорного Карабаха, то есть не только армянского населения, но и азербайджанского.

«Этот референдум никогда бы не состоялся с армянской интерпретацией, но, предположим, если бы он прошел в рамках армянской интерпретации, но и армянская интерпретация никогда бы не отрицала, что азербайджанцы НКАО также должны принять участие в этом потенциальном референдуме. Допустим, азербайджанцы должны были участвовать в тех рамках, в которых это интерпретирует армянская сторона.

Теперь, когда право на самоопределение, допустим, было бы реализовано в рамках комментариев армянской стороны, могли ли азербайджанцы Нагорного Карабаха в этом контексте, в свою очередь, поднять принцип своего самоопределения? И в таком случае какие отношения должны были возникнуть?» - сказал премьер, подчеркнув, что не делает вольных комментариев, а говорит о нюансах содержания переговоров, которые до сих пор публично не обсуждались.

Пашинян поднял вопрос: какая в этом контексте картина территориальной целостности Нагорно-Карабахской автономной области должна была быть зафиксирована? По его словам, сегодня озвучиваются мысли, делаются заявления, которые, по сути, не имеют никакого отношения к содержанию переговоров по состоянию на 2018 год, или из них берется одно предложение, но этот пакет не состоит из одного предложения и даже из одного документа.

«И когда я говорю, что в переговорном процессе в 2016 году произошла катастрофа, я имею в виду именно этот контекст, который не является однослойным. НКАО никогда не рассматривалась в содержании этих переговоров как чисто армянский субъект. Она воспринималась и фиксировалась как армянский и азербайджанский субъект, по крайней мере, с точки зрения ее населения», - сказал Пашинян, добавив, что он может доказать тот факт, что армянская сторона приняла эту реалию на переговорах.

Что касается катастрофы, которая произошла на переговорах в 2016 году, премьер-министр сказал, что произошло очень важное событие. «В 2016 году было представлено три пакета предложений, в которые впервые с 2011 года не вошло предложение о предоставлении Нагорному Карабаху временного статуса.

С армянской стороны широко пропагандируется, что это нормально, в этом пакете говорится о том, что Нагорный Карабах имеет законодательную, судебную власть и т.д. Но никто не говорит, что вопрос прояснения временного статуса Нагорного Карабаха, по содержанию этих переговоров, передавался в СБ ООН, и говорилось, что СБ ООН по согласованию с Азербайджаном, Арменией, сопредседателями, вместе с сопредседателями ОБСЕ решает детали юридических и практических нюансов упомянутых мною систем.

На протяжении всего переговорного процесса позиция армянской стороны заключалась в том, чтобы сделать все возможное, чтобы поиск окончательного решения вопроса был в плоскости сопредседательства Минской группы. «Фактически в 2016 году параметры решения вопроса были переданы в СБ ООН», - сказал премьер.

Коснувшись вопроса о том, предсказуемо ли решение Совета Безопасности ООН по этому вопросу, Пашинян сказал: «Здесь будет решаться вопрос: частью какой страны является Карабах, даже с промежуточным статусом, прежде чем он станет окончательным? Когда этот вопрос решается в Совете Безопасности ООН, то становится очень предсказуемым его решение, потому что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, говорится, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана.

Эта катастрофа в переговорном процессе произошла в 2016 году. Это важно тем, что если статус Нагорного Карабаха будет зарегистрирован, то уточнение его окончательного статуса должно произойти в соответствии с конституцией Азербайджана», - сказал Пашинян.