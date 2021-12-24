Ни один случай коррупции не остается без внимания: премьер

Ни один случай коррупции не остается без внимания. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 24 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я вижу риски коррупции повсюду, но это не означает, что существуют также случаи коррупции. Нет такой публикации, которую я не поручаю нашим органам проверять, причем прозрачно. Например, говорят, что конкурс выиграла компания брата спикера НС. Оказывается, это не его компания. Брат спикера НС - наемный работник в этой компании. Сейчас это что-то меняет или нет? Могу сказать следующее: я исключаю возможность того, чтобы какой-либо случай коррупции оставался без внимания. Этого не может быть», - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что за эти три года они проявили принципиальность в этом вопросе. Премьер отметил, что в стране созданы такие условия и атмосфера, что в тендерах выигрывают компании, принадлежащие семьям политических оппонентов.