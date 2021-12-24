На данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов: Пашинян

Премьер-министр Армении заявил, что на данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал на онлайн-пресс-конференции 24 декабря.

«Было много разговоров об анклавах, и до сих пор, насколько мы изучили, мы не нашли правовой основы для существования анклавов. Вы помните, что я говорил о картах. Что такое карта? Это чертеж, который создали так, как смогли, и надо смотреть на правовую основу. Нам кажется, что за этот год мы уже изучили все возможные документы. Возможно, в какой-то момент такой документ может обнаружится, но сейчас его нет», - сказал Пашинян.