Пашинян коснулся вопроса о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя при ОБСЕ

Вопрос о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя при ЕАЭС нужно рассматривать в контексте возможного развития событий по нескольким направлениям. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, рассматривает ли Ереван вопрос предоставления Баку статуса наблюдателя при ЕАЭС и каких шагов ожидает от властей Азербайджана в этом направлении.

«Если мы увидим общую нормализацию отношений, то это тема, которую мы будем серьезно рассматривать. В любом случае, мы рассмотрим этот вопрос, если будет такой формальный процесс, но наша позиция будет зависеть от процесса и направления продолжения разговора, о котором я говорю.

Я не могу сейчас выразить позицию, во-первых, официально этот вопрос не был представлен. Даже если он будет представлен на обсуждение, то наше отношение к нему будет зависеть от нашего разговора. Если это шаг, который внесет свой вклад в нашу повестку дня, то есть откроет мирную эпоху для Армении и региона, конечно, с учетом перспективы урегулирования арцахского вопроса, возможности компромиссов и т.д., Думаю, это должно быть в общем контексте этих вопросов», - сказал Никол Пашинян.