Мы заинтересованы в подписании мирного соглашения: Пашинян

Армения заинтересована в заключении мирного соглашения и начале переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном в контексте гарантий безопасности и разблокировки транспортных коммуникаций

«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного соглашения и начале переговоров. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались и не откажемся об этом говорить», - сказал Пашинян.

По его словам, в контексте стремления правительства Армении открыть эру мирного развития для страны и региона было бы нелогично говорить, что не хотят слышать о мирном соглашении. «Конечно, одна из наших важных целей - это всеобъемлющее мирное соглашение, всеобъемлющее решение. По большому счету, все переговоры, все, о чем мы говорим, именно об этом. О чем мы говорим? О мирном соглашении, а также о возможных положениях и содержании», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за пропагандистского хаоса постоянно пытаются создать впечатление, будто власти Армении против демаркации и делимитации. Он заверил, что такого нет. «Создается впечатление, что мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Конечно, мы не против, конечно, мы за, мы заинтересованы в этом», - сказал он.

Армения тоже хочет открыть коммуникации и будет двигаться вперед по всем этим направлениям. Пашинян считает очевидным, что в ходе этих переговоров Азербайджан постарается сделать свои интересы более выразительными, а Армения постарается поступить аналогичным образом в связи со своими интересами.

«Но если нам удастся сформулировать модель мира, которая будет выгодна и для Армении, и для Азербайджана, то, возможно, стол переговоров станет не столько полем конфликта или противостояния, а полем понимания точки зрения другой стороны, выуживания приемлемых положений из этих точек зрения, а также формирования какой-то новой схемы», - сказал премьер-министр, добавив, что такие предпосылки были видны в Сочи и Брюсселе.

Однако, по словам Пашиняна, после встречи Сочи произошли события, которые серьезно поставили под сомнение этот разговор. К счастью, после встречи в Брюсселе таких инцидентов не было.