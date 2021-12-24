Если армянские грузы не пройдут через Азербайджан, азербайджанские грузы не пройдут через Армению: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что если не будет обеспечена безопасность перевозки грузов по территории Азербайджана, грузоперевозки осуществляться не будут. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, во сколько обойдется строительство железной дороги Азербайджан-Нахичевань в армянском секторе, и если будет возобновлено железнодорожное сообщение, будет ли обеспечена безопасность грузоперевозок.

«Если в этих условиях мы предположим, что армянские грузы не пройдут через территорию Азербайджана, азербайджанские грузы не пройдет через территорию Армении. Конечно, когда мы обсуждаем эти вопросы, также имеем в виду это. Представьте, насколько нелогично было бы, если бы мы вдруг открыли железную дорогу, и не использовали бы ее. И здесь возникает вопрос: зачем делать столько инвестиций?» - сказал Пашинян.

Что касается стоимости строительства железной дороги, премьер-министр отметил, что по предварительным данным, стоимость строительства железной дороги составляет 200 миллионов долларов, но оно будет уточнено, когда будут готовы проекты и смета.

«Это очень приблизительные цифры»,- добавил премьер.