После встречи в Брюсселе Пашинян увидел возможности решения открытия автодорожной коммуникации

Армянская сторона ни в каком случае не согласится предоставить Азербайджану дорогу без сбора пошлин и без таможенного досмотра. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в рамках онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему не было достигнуто соглашение с Азербайджаном о разблокировании автомобильных дорог и выдвигал ли Азербайджан другие требования, которые являются красной линией для Армении.

«Перед встречей в Брюсселе я уже отмечал на своей странице в Facebook красные линии армянской стороны, смысл которых в том, что мы не приемлет никакой “коридорной” логики. То, о чем мы договорились или о чем говорили о железных дорогах Брюсселя, было итогом разговора, начавшегося в Сочи. А договорились мы о следующем: с обеих сторон будет осуществляться таможенный и пограничный контроль, и это приемлемо и для нас, и для Азербайджана. Сейчас мы договорились начать строительство железной дороги», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что принципиальная позиция армянской стороны в отношении автомобильных дорог осталась прежней.

«И я, и президент Азербайджана пытались вдаваться в подробности, пытались понять, почему мы выражаем именно такие позиции, потому что публичные позиции - это видимая часть айсберга, но есть причины, проблемы, из-за которых мы выражаем ту или иную позицию.

И когда мы вдавались в детали, честно говоря, в ходе этих обстоятельных обсуждений, я увидел возможность, что мы можем прийти к определенным решениям, и реально могут быть решены как наши позиции, так и чисто практические проблемы, выдвинутые Азербайджаном.

Но у нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Я просто увидел некоторые возможности после той встречи. Мы должны попытаться использовать возможности, чтобы найти реальное компромиссное решение этого вопроса, которое не пересекает красные линии, о которых я уже говорил», - заключил Пашинян.