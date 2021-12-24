Пашинян представил подробности частной беседы с Алиевым 

В ходе ответов на вопросы СМИ и представителей общественных организаций в режиме онлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян представил подробности частной беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Во время частной беседы обсуждалось то же, что и до частной беседы. Не то чтобы Шарль Мишель вышел из комнаты на 20 минут, и мы сказали, что раз он ушел, давайте поговорим о том, о чем надо было, но мы не говорили. Продолжился тот же разговор, мы продолжили обсуждение вопросов нашей повестки, нашего обсуждения. Этот разговор не претерпел изменений в своей динамике и содержании», - как сообщает Арменпресс, сказал премьер.

Пашинян заверил, что эти 15-20 минут, а может быть, и полчаса приватной беседы ничем не отличались от предыдущего разговора.