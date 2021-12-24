Президент Армении присутствовал на панихиде по Римме Демирчян
Президент Армен Саркисян в ереванской церкви Сурб Ованнес присутствовал на панихиде по вдове Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна Римме Демирчян. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:54 Давид Тоноян останется под стражей: суд отклонил ходатайство адвоката
- 18:51 Премьер-министр присутствовал на панихиде по Римме Демирчян
- 18:45 Президент Армении присутствовал на панихиде по Римме Демирчян
- 18:43 Sinopharm в Армении имеет в 3-4 раза больше спроса, чем другие вакцины
- 18:32 Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку
- 17:53 В Ашоцке температура воздуха снизится до - 34 градусов
- 17:50 Предстоящие на 25 декабря мероприятия
- 17:41 Заявку на получение разрешения на выполнение рейсов Ереван-Стамбул подала только компания «Fly One Armenia»
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-21
- 17:34 Азиатские индексы - 24-12-21
- 17:24 Bloomberg: ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам
- 17:22 Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день
- 17:15 Состоялось заседание Совета безопасности
- 16:49 ЕЭК работает над технологической модернизацией промышленности и АПК, внедрением цифровых технологий и реализацией «зеленой» повестки
- 16:48 СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
- 16:30 Брюссельская встреча развивает трехсторонние договоренности в Сочи: Мария Захарова
- 16:23 В Санкт-Петербурге 28 декабря состоится неформальная встреча глав стран СНГ
- 16:08 В Армении наблюдается заметная активность в агростраховании: Минэкономики подводит итоги года
- 15:57 Умер актер Владимир Татосов
- 15:51 Лучшие оперные певцы на концерте «Три тенора» в сопровождении филармонического оркестра исполнят известные арии
- 15:41 Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе
- 15:11 Япония направит на зимние ОИ главу Оргкомитета токийской летней Олимпиады
- 14:58 Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала
- 14:49 Мария Захарова пожелала Армении и Азербайджану мира и терпения
- 14:46 В Ширакской области от COVID-19 обоими компонентами вакцинировано 26,7% взрослого населения
12:07, 17.12.2021
Просмотрели 1700 раз Вопрос требует консенсусного решения: МИД Армении об обсуждении вопроса предоставления Азербайджану статуса наблюдателя
11:43, 17.12.2021
Просмотрели 1698 раз Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» отменила все рейсы в Россию с 20 декабря по 31 января
19:40, 17.12.2021
Просмотрели 1373 раз Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
14:47, 18.12.2021
Просмотрели 1259 раз АРМЕНПРЕСС продолжит свой твердый курс с такой же ответственностью и беспристрастностью. Сасун Хачатрян
16:27, 17.12.2021
Просмотрели 1221 раз Армен Саркисян обратил внимание представителя ЮНИСЕФ в Армении на проблемы детей приграничных населенных пунктов