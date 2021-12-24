СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах

Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе". Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Согласно изданию, исполнительница музыки кантри, автор песен Лиза Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда она работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Они были знакомы с 1998 года, поэтому у нее не вызвало сомнений его предложение подвезти ее до дома. По словам певица, когда они поднялись к ней домой, Нот начал "силой целовать ее, касаться груди". После ее отказа актер пригрозил разрушить ее карьеру, если она кому-либо расскажет о произошедшем.

Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что ее признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.

Помимо Джентил Нота в сексуальных домогательствах обвинила актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе", сообщает Independent. Она отметила, что хорошо помнит "токсичное поведение" актера. Актриса еще в феврале публиковала в этой газете заметку о том, что происходило на съемочной площадке сериала, однако избегала имен, а Нота называла "альфа-актером". Но в свете недавних обвинений решила также присоединиться к выступившим против него женщинам.

Ранее три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью. На фоне этих обвинений актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.